Росіяни вкотре атакували прикордонні території Сумської області: є пошкодження

Сьогодні, 11 травня, військові Російської Федерації знову атакували прикордонні території Сумської області. В результаті ворожого обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської, Великописарівської громад.

По Миколаївській сільській громаді росіяни стріляли з артилерійської зброї. За добу було зафіксовано 3 вибухи.

Юнаківську громаду ворог обстріляв з реактивної системи залпового вогню. По території було нанесено 11 ударів.

З мінометів росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду - 29 вибухів.

Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення та пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також по території громади був здійснений артобстріл - 3 вибухи.

Білопільську та Великописарівську громади окупанти обстріляли з мінометної та артилерійської зброї. Загалом в кожній з громад було зафіксовано 22 та 14 вибухів відповідно.

Також з міномету росіяни атакували й Есманську громаду. На території громади було скинуто 1 міну.

Нагадаємо, сьогодні в наслідок російського обстрілу Білопілля, було пошкоджено будинки.

Зауважимо, що Сумська область майже щоденно потерпає від ворожих обстрілів зі сторони РФ. До прикладу вчора росіяни били по території Білопільської громади з мінометів та артилерії. В результаті ворожої атаки в одному з сіл громади було пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП.

А від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 9 травня, російські військові протягом дня здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Було зафіксовано 88 вибухів.

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