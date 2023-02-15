Війська РФ риють окопи на півночі Криму і повільно просуваються до Лимана: карти боїв ISW

Російські військові повільно просуваються до Лимана та бояться вести наступальні дії у Запорізькій області, побоюючись контратак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: окупанти просуваються до Лимана

Війська РФ 14 лютого продовжили наступальні дії на куп'янському напрямі. ЗСУ відбили атаки російських сухопутних військ у районі Гряниківки, за 16 км на північний захід від Куп'янська.

Російські блогери стверджували, що бойові дії на цій ділянці фронту посилилися, окупанти увійшли до Лиману Першого (10 км на північний схід від Куп'янська), просунулися в районі Синківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і почали наступ у районі Масютівки ( 13 км на північний схід від Куп'янська).

Геолокаційні кадри російських танків, що діють на захід від Майданчика (15 км на північний захід від Кремінної), показують, що окупанти поступово просуваються в районі на північний захід від Кремінної. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що до Луганської області прибувають мобілізовані російські сили для поповнення втрат передових частин.

Міністерство оборони Великобританії вважає, що російські війська можуть намагатися просунутися на захід від річки Жеребець, яка проходить приблизно паралельно до лінії Свято-Кременна. Також повідомляється, що 13 лютого ЗСУ завдали удару HIMARS по району зосередження російських військ у Кадіївці (40 км на захід від Луганська).

Донецький напрямок: війська РФ не змогли просунутися біля Вугледара

Окупанти не залишають спроб захопити Бахмут. Російські джерела стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" перерізали трасу Е40 Бахмут-Слов'янськ і що бої продовжуються у Парасковіївці. На кадрах із геолокацією, опублікованих 13 лютого, видно, що російські війська просунулися в межах одного кілометра на південний схід від Васюківки.

Українські війська також відбили атаки російських військ на північно-західній околиці Донецька в районі Водяного та на південно-західній околиці в районі Мар'їнки та Перемоги. Повідомляється, що на південний схід від Вугледару точаться запеклі бої.

Південний напрямок: росіяни зміцнюють фортифікаційні споруди на півночі Криму

14 лютого окупанти не вели жодних наступальних дій у Херсонській чи Запорізькій області. Російські сили, ймовірно, віддають пріоритет зусиллям щодо підвищення бойової та оборонної готовності сил на півдні, перебільшуючи загрозу майбутнього наступу Росії на цьому напрямі.

Порівняння супутникових знімків від 21 січня та 13 лютого показує, що російські війська побудували нові траншеї та загородження вздовж траси Т2202 між Чаплинкою та Армянськом.