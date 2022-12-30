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Війська РФ продовжують перекидати військову техніку у бік Бердянська (відео)

Фото: війська РФ продовжують перекидати військову техніку до Бердянська (facebook.com/mod_mil_ukr)
Автор: Константин Широкун

Російські військові продовжують перекидати важку військову техніку до тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Продовжується нарощування військового пересування у бік Бердянська. Щодня в середньому до 10 одиниць гусеничної техніки тралами перевозиться у бік Бердянська. Посилено переміщення вантажівок з поки що живою силою. Тепер здебільшого з території РФ і відверто мобілізовані", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що війська РФ заїжджають із напрямку Новоазовська, потім вантажівки зупиняють у пункті мобільного оператора окупантів "Фенікс", де змушують усіх солдатів придбати пакети "Фенікс" та відключити російські.

Також, за словами радника мера, окупанти почали зводити лінію зміцнення в районі села Розівка Запорізької області перед в'їздом з боку Донецької області.

Раніше повідомлялося, що вчора, 29 грудня, у небі над тимчасово окупованим Бердянськом місцеві жителі помітили багато російських гелікоптерів.

Також ми писали, що війська РФ продовжують перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя.

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Вторгнення Росії до УкраїниМаріупольБердянськ