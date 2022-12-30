Войска РФ продолжают перебрасывать военную технику в сторону Бердянска (видео)

"Продолжается наращивание военного передвижения в сторону Бердянска. Ежедневно в среднем до 10 единиц гусеничной техники по тралам перевозится в сторону Бердянска. Усилено перемещение грузовиков с пока живой силой. Теперь по большей части с территории РФ и откровенно мобилизованные", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что войска РФ заезжают с направления Новоазовска, затем грузовики останавливают в пункте мобильного оператора оккупантов "Феникс", где заставляют всех солдат приобрести пакеты "Феникс" и отключить российские.

Также, по словам советника мэра, оккупанты начали строить линию укрепления в районе села Розовка Запорожской области перед въездом со стороны Донецкой области.