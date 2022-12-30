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Войска РФ продолжают перебрасывать военную технику в сторону Бердянска (видео)

Фото: войска РФ продолжают перебрасывать военную технику к Бердянску (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Константин Широкун

Российские военные продолжают перебрасывать тяжелую военную технику во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Продолжается наращивание военного передвижения в сторону Бердянска. Ежедневно в среднем до 10 единиц гусеничной техники по тралам перевозится в сторону Бердянска. Усилено перемещение грузовиков с пока живой силой. Теперь по большей части с территории РФ и откровенно мобилизованные", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что войска РФ заезжают с направления Новоазовска, затем грузовики останавливают в пункте мобильного оператора оккупантов "Феникс", где заставляют всех солдат приобрести пакеты "Феникс" и отключить российские.

Также, по словам советника мэра, оккупанты начали строить линию укрепления в районе села Розовка Запорожской области перед въездом со стороны Донецкой области.

Ранее сообщалось, что вчера, 29 декабря, в небе над временно оккупированным Бердянском местные жители заметили много российских вертолетов.

Также мы писали, что войска РФ продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя.

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Вторжение России в УкраинуМариупольБердянск