Войска РФ продолжают перебрасывать военную технику в сторону Бердянска (видео)

Российские военные продолжают перебрасывать тяжелую военную технику во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Продолжается наращивание военного передвижения в сторону Бердянска. Ежедневно в среднем до 10 единиц гусеничной техники по тралам перевозится в сторону Бердянска. Усилено перемещение грузовиков с пока живой силой. Теперь по большей части с территории РФ и откровенно мобилизованные", - написал Андрющенко.
Он также отметил, что войска РФ заезжают с направления Новоазовска, затем грузовики останавливают в пункте мобильного оператора оккупантов "Феникс", где заставляют всех солдат приобрести пакеты "Феникс" и отключить российские.
Также, по словам советника мэра, оккупанты начали строить линию укрепления в районе села Розовка Запорожской области перед въездом со стороны Донецкой области.
Ранее сообщалось, что вчера, 29 декабря, в небе над временно оккупированным Бердянском местные жители заметили много российских вертолетов.
Также мы писали, что войска РФ продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.