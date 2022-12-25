Росіяни перекидають все більше сил в напрямку Бердянська: подробиці

Окупанти продовжують перекидувати велику кількість військової техніки в напрямку Бердянська та Маріуполя. Також з Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко: велика кількість техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш в напрямку Бердянська й Мелітополя. Колони частково доформувались в селищі Агробаза;

частина техніки та живої сили, яка базувалась в селі Урзуф були перекинуті на Мангуш та включені в склад колон, що були сформовані в Маріуполі та Агробазі;

жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру були переміщені з Урзуфа в бік Бердянська; "Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав радник міського голови Маріуполя.