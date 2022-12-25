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Росіяни перекидають все більше сил в напрямку Бердянська: подробиці

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Неділя 25 грудня 2022 11:32
Росіяни перекидають все більше сил в напрямку Бердянська: подробиці Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти продовжують перекидувати велику кількість військової техніки в напрямку Бердянська та Маріуполя. Також з Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко:

  • велика кількість техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш в напрямку Бердянська й Мелітополя. Колони частково доформувались в селищі Агробаза;
  • частина техніки та живої сили, яка базувалась в селі Урзуф були перекинуті на Мангуш та включені в склад колон, що були сформовані в Маріуполі та Агробазі;
  • жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру були переміщені з Урзуфа в бік Бердянська;

"Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Андрющенко вже розповідав про аномально активний рух російської техніки в Запорізьку область.

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