Росіяни перекидають все більше сил в напрямку Бердянська: подробиці
Фото: російські військові (Getty Images)
Окупанти продовжують перекидувати велику кількість військової техніки в напрямку Бердянська та Маріуполя. Також з Росії прибули додаткові підрозділи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Як пише Андрющенко:
- велика кількість техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш в напрямку Бердянська й Мелітополя. Колони частково доформувались в селищі Агробаза;
- частина техніки та живої сили, яка базувалась в селі Урзуф були перекинуті на Мангуш та включені в склад колон, що були сформовані в Маріуполі та Агробазі;
- жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру були переміщені з Урзуфа в бік Бердянська;
"Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Андрющенко вже розповідав про аномально активний рух російської техніки в Запорізьку область.
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