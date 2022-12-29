Над окупованим Бердянськом помітили багато вертольотів РФ: що відомо

Фото: в небі над окупованим Бердянськом місцеві жителі помітили багато вертольотів (GettyImages)

Сьогодні, 29 грудня, в небі над тимчасово окупованим Бердянськом місцеві жителі помітили багато російських гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бердянської міської ради в Telegram.