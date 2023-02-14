Війська РФ продовжують окопуватися в Криму: риють траншеї вздовж доріг (фото)

Останні повідомлення про нові укріплення говорять про те, що російські війська готуються до можливого наступу українських військ у регіоні.



Нагадаємо, окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".

Додамо, що у тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ.

Крім того, в Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії, автомобіль яких був підірваний на шляху до Сімферополя.

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