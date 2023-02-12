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Партизани просять інформувати про скупчення російської техніки в окупованому Криму

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Неділя 12 лютого 2023 04:45
Партизани просять інформувати про скупчення російської техніки в окупованому Криму Фото: Партизани просять інформувати про скупчення російських військ в окупованому Криму (t.me/yellowribbon_ua)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримських партизанів.

"Якщо ви бачите велике скупчення рашисткої техніки особливо в північному Криму - надсилайте в наш чат-бот їхнє місце розташування з точними координатами і бажано з фото і з описом кількості техніки, її станом. Також важливо фіксувати місця дислокації особового складу окупаційної армії", - мовиться у зверненні.

Зазначається, що загалом будь-яка військова активність і пасивність загарбників у Криму дуже потрібна, але якомога з точним описом місця і того, що там перебуває.

"Також ми знаємо, що в Джанкойському районі окупанти всюди обладнали ремонтні бази для своєї техніки, інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна. Дякуємо, що від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над окупантами", - підсумували кримські партизани.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії, автомобіль яких був підірваний на шляху до Сімферополя.

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