Войска РФ продолжают окапываться в Крыму: роют траншеи вдоль дорог (фото)

Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.



Напомним, оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

Добавим, что во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.

Кроме того, в Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван по пути в Симферополь.

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