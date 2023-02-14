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Войска РФ продолжают окапываться в Крыму: роют траншеи вдоль дорог (фото)

Фото: Войска РФ продолжают окапываться в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты продолжают окапываться в Крыму. В последние несколько недель российские военные роют траншеи вдоль шоссе между Чаплынкой, расположенной на юге Херсонской области, и Армянском в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.

Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.


Напомним, оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

Добавим, что во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.

Кроме того, в Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван по пути в Симферополь.

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