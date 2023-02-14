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Війська РФ продовжують окопуватися в Криму: риють траншеї вздовж доріг (фото)

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Вівторок 14 лютого 2023 19:29
Війська РФ продовжують окопуватися в Криму: риють траншеї вздовж доріг (фото) Фото: Війська РФ продовжують окопуватись у Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти продовжують окопуватись у Криму. В останні кілька тижнів російські військові риють траншеї вздовж шосе між Чаплинкою, розташованою на півдні Херсонської області, та Армянськом у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика Американського інституту підприємництва Бреді Африка у Twitter.

Останні повідомлення про нові укріплення говорять про те, що російські війська готуються до можливого наступу українських військ у регіоні.


Нагадаємо, окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".

Додамо, що у тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ.

Крім того, в Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії, автомобіль яких був підірваний на шляху до Сімферополя.

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