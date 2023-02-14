Війська РФ продовжують окопуватися в Криму: риють траншеї вздовж доріг (фото)
Окупанти продовжують окопуватись у Криму. В останні кілька тижнів російські військові риють траншеї вздовж шосе між Чаплинкою, розташованою на півдні Херсонської області, та Армянськом у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика Американського інституту підприємництва Бреді Африка у Twitter.
Останні повідомлення про нові укріплення говорять про те, що російські війська готуються до можливого наступу українських військ у регіоні.
Російські forces в Ukraine є digging нові trenches довкола рудників, що ведуть до Crimea.— Brady Africk (@bradyafr) February 14, 2023
У past past few weeks, they built these fortifications along the T2202 highway between Chaplynka (Kherson Oblast) and Armyansk (Crimea). pic.twitter.com/KPwe7maa6m
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".
Додамо, що у тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ.
Крім того, в Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії, автомобіль яких був підірваний на шляху до Сімферополя.
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