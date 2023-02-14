Войска РФ продолжают окапываться в Крыму: роют траншеи вдоль дорог (фото)

Оккупанты продолжают окапываться в Крыму. В последние несколько недель российские военные роют траншеи вдоль шоссе между Чаплынкой, расположенной на юге Херсонской области, и Армянском в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.

Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.

Russian forces in Ukraine are digging new trenches along the roads leading into Crimea.



In the past few weeks, they built these fortifications along the T2202 highway between Chaplynka (Kherson Oblast) and Armyansk (Crimea). pic.twitter.com/KPwe7maa6m — Brady Africk (@bradyafr) February 14, 2023



Напомним, оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

Добавим, что во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.

Кроме того, в Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван по пути в Симферополь.

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