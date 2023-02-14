Войска РФ продолжают окапываться в Крыму: роют траншеи вдоль дорог (фото)
Оккупанты продолжают окапываться в Крыму. В последние несколько недель российские военные роют траншеи вдоль шоссе между Чаплынкой, расположенной на юге Херсонской области, и Армянском в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Американского института предпринимательства Брэди Африка в Twitter.
Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.
Russian forces in Ukraine are digging new trenches along the roads leading into Crimea.— Brady Africk (@bradyafr) February 14, 2023
In the past few weeks, they built these fortifications along the T2202 highway between Chaplynka (Kherson Oblast) and Armyansk (Crimea). pic.twitter.com/KPwe7maa6m
Напомним, оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".
Добавим, что во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.
Кроме того, в Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван по пути в Симферополь.
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