Війська РФ не припиняють спроб просуватися вглиб території України, - Генштаб

Станом на 16:00, 16 листопада, на фронті від початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі розповіли, що сьогодні від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумської області. Зокрема, постраждали населені пункти Олександрівка, Грабовське, Павлівка, Тимофіївка, Журавка, Волфине, Велика Писарівка, Хрінівка та Басівка. Під удари ворожої авіації потрапили Мазенівка та Новеньке.

Також російські окупанти завдали 10 ударів по власній території. На даний час по Курській області прилетіло вже 11 КАБів.

Ситуація на фронтах

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбито.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили шість з семи ворожих атак. По району Борової, Іванівки та Дронівки терористи завдали авіаційних ударів.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Кремінної та Хромівки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Одну атаку вже зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Світлодарськ.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 14 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили вже половину атак противника.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 16 бойових зіткнен. Загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Одинадцять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в атаки на позиції українських військ поблизу Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки та Рівнополя, три боєзіткнення тривають до цього часу. Противник бив НАРами та КАБами по району Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Двічі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку. Завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відзначено.