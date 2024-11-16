Войска РФ не прекращают попыток продвигаться вглубь территории Украины, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 16 ноября, на фронте с начала суток зафиксировано 75 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе рассказали, что сегодня от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные районы Сумской области. В частности, пострадали населенные пункты Александровка, Грабовское, Павловка, Тимофеевка, Журавка, Волфин, Большая Писаревка, Хреновка и Басовка. Под удары вражеской авиации попали Мазеновка и Новенькое.

Также российские оккупанты нанесли 10 ударов по собственной территории. В настоящее время по Курской области прилетело уже 11 КАБов.

Ситуация на фронтах

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска и Стрелевой четыре раза пытались проводить наступательные действия, две атаки уже отбиты.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызовое.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили шесть из семи вражеских атак. По району Боровой, Ивановки и Дроновки террористы нанесли авиационные удары.

На Северском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Кременной и Хромовки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Одна атака уже остановлена. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополья, Константиновка и Светлодарск.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 14 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровцы, Новоалексеевцы и Пустынцы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отразили уже половину атак противника.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 16 боевых столкновений. Захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее. Одиннадцать боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении захватчики семь раз шли в атаки на позиции украинских войск вблизи Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровнополья, три боя продолжаются до сих пор. Противник бил НАРами и КАБами по району Великой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Дважды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Нанес авиаудары НАРамы по Ольговке.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.