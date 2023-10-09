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Війська РФ посилюють мінні поля в окупованій частині Запорізької області, - ISW

Понеділок 09 жовтня 2023 02:44
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Війська РФ посилюють мінні поля в окупованій частині Запорізької області, - ISW Фото: війська РФ посилюють мінні поля в окупованій частині Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська активізували мінні роботи в районі Роботиного та Вербового Запорізької області, таким чином намагаючись скувати українські сили на ділянках фронту подалі від своїх районів забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними джерел, російські війська розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове (від 10 до 18 км на південний схід від Орєхова) для досягнення тактичної раптовості.

Також російські війська активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути оборону української армії та відвернути сили від південного напрямку.

Прес-секретар Таврійської групи військ ЗСУ полковник Олександр Штупун також зазначив, що ворог намагається скувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, аби не дати можливості перекинути резерви у Запорізьку область.

Ключові висновки ISW:

  • Росія розробила правові механізми для формування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ, що продовжуються.
  • Українські війська 8 жовтня продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і трохи просунулися на заході Запорізької області.
  • Офіційний представник ВПС України полковник Юрій Ігнат висловив стурбованість очікуваними ударами безпілотників Shahed 131/136 по Україні цієї зими.
  • Залізничне сполучення між Північною Кореєю та Росією різко збільшилося після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.
  • Російські війська 8 жовтня продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.

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