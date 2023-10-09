Війська РФ посилюють мінні поля в окупованій частині Запорізької області, - ISW

Російські війська активізували мінні роботи в районі Роботиного та Вербового Запорізької області, таким чином намагаючись скувати українські сили на ділянках фронту подалі від своїх районів забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними джерел, російські війська розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове (від 10 до 18 км на південний схід від Орєхова) для досягнення тактичної раптовості.

Також російські війська активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути оборону української армії та відвернути сили від південного напрямку.

Прес-секретар Таврійської групи військ ЗСУ полковник Олександр Штупун також зазначив, що ворог намагається скувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, аби не дати можливості перекинути резерви у Запорізьку область.

Ключові висновки ISW: