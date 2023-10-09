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Войска РФ усиливают минные поля в оккупированной части Запорожской области, - ISW

Понедельник 09 октября 2023 02:44
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Войска РФ усиливают минные поля в оккупированной части Запорожской области, - ISW Фото: войска РФ усиливают минные поля в оккупированной части Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска активизировали минные работы в районе Роботино и Вербового Запорожской области, таким образом пытаясь сковать украинские силы на участках фронта подальше от своих районов обеспечения.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным источников, российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий на линии Роботино-Вербовое (от 10 до 18 км к юго-востоку от Орехова) для достижения тактической внезапности.

Также российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону украинской армии и отвлечь силы от южного направления.

Пресс-секретарь Таврийской группы войск ВСУ полковник Александр Штупун также отметил, что враг пытается сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможность перебросить резервы в Запорожскую область.

Ключевые выводы ISW:

  • Россия разработала правовые механизмы для формирования Ленинградского военного округа в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ.
  • Украинские войска 8 октября продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и незначительно продвинулись на западе Запорожской области.
  • Официальный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат выразил обеспокоенность ожидаемыми ударами беспилотников Shahed 131/136 по Украине этой зимой.
  • Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией резко увеличилось после встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
  • Российские войска 8 октября продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.

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