Вечірнє зведення Генштабу: ворог активізувався на Сході, відбито 185 атак

Українські захисники впродовж доби, 8 листопада, відбивають інтенсивні атаки російських військ на всіх напрямках фронту. Противник активно застосовує авіацію, керовані бомби та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 8 листопада зафіксовано 185 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, випустили 41 ракету та скинули 71 керовану авіабомбу.

Також ворог застосував 3667 дронів-камікадзе та здійснив 3732 обстріли позицій українських підрозділів і населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На цих ділянках за добу відбулося 11 бойових зіткнень. Противник здійснив дев'ять авіаударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, і провів 149 обстрілів, з яких вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський і Куп'янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого, а також у напрямку Дворічанського та Колодязного.

На Куп'янській ділянці російські сили здійснили шість наступів у бік Петропавлівки та Піщаного, два з яких тривають.

Лиманський і Слов'янський напрямки

Сили оборони відбили три штурми в районах Зарічного, Дерилового та Коров'ячого Яру.

На Слов'янському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки, три бої все ще тривають.

Центральні ділянки фронту

На Краматорському напрямку українські підрозділи зупинили наступ у районі Залізнянського.

У районі Костянтинівки ворог намагався штурмувати позиції захисників поблизу Яблунівки, Щербинівки та Софіївки - зафіксовано дев'ять бойових зіткнень.

Покровський напрямок

Тут противник проявляв найбільшу активність - 69 атак у районах Володимирівки, Федорівки, Никанорівки, Красного Лиману, Родинського, Мирнограда та інших населених пунктів.

За попередніми даними, ліквідовано 93 окупанти, з них 58 - безповоротно. Українські сили також знищили танк, артилерійську систему, 8 одиниць автомобільної техніки, 9 безпілотників, пункт управління БпЛА та 11 укриттів ворога.

Південні напрямки

В Олександрівському районі відбито 18 атак у районах Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілегії та Красногорського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 9 зіткнень, а на Оріхівському - 2, де ворог намагався просунутися в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони також зупинили вороже просування.