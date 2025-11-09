ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вечірнє зведення Генштабу: ворог активізувався на Сході, відбито 185 атак

Україна, Неділя 09 листопада 2025 00:44
UA EN RU
Вечірнє зведення Генштабу: ворог активізувався на Сході, відбито 185 атак Фото: ЗСУ (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасія

Українські захисники впродовж доби, 8 листопада, відбивають інтенсивні атаки російських військ на всіх напрямках фронту. Противник активно застосовує авіацію, керовані бомби та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 8 листопада зафіксовано 185 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, випустили 41 ракету та скинули 71 керовану авіабомбу.

Також ворог застосував 3667 дронів-камікадзе та здійснив 3732 обстріли позицій українських підрозділів і населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На цих ділянках за добу відбулося 11 бойових зіткнень. Противник здійснив дев'ять авіаударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, і провів 149 обстрілів, з яких вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський і Куп'янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого, а також у напрямку Дворічанського та Колодязного.

На Куп'янській ділянці російські сили здійснили шість наступів у бік Петропавлівки та Піщаного, два з яких тривають.

Лиманський і Слов'янський напрямки

Сили оборони відбили три штурми в районах Зарічного, Дерилового та Коров'ячого Яру.

На Слов'янському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки, три бої все ще тривають.

Центральні ділянки фронту

На Краматорському напрямку українські підрозділи зупинили наступ у районі Залізнянського.

У районі Костянтинівки ворог намагався штурмувати позиції захисників поблизу Яблунівки, Щербинівки та Софіївки - зафіксовано дев'ять бойових зіткнень.

Покровський напрямок

Тут противник проявляв найбільшу активність - 69 атак у районах Володимирівки, Федорівки, Никанорівки, Красного Лиману, Родинського, Мирнограда та інших населених пунктів.

За попередніми даними, ліквідовано 93 окупанти, з них 58 - безповоротно. Українські сили також знищили танк, артилерійську систему, 8 одиниць автомобільної техніки, 9 безпілотників, пункт управління БпЛА та 11 укриттів ворога.

Південні напрямки

В Олександрівському районі відбито 18 атак у районах Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілегії та Красногорського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 9 зіткнень, а на Оріхівському - 2, де ворог намагався просунутися в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони також зупинили вороже просування.

Нагадуємо, що ситуація в Покровську продовжує залишатися складною - російські сили прорвалися в місто і намагаються закріпитися в житлових кварталах, прагнучи створити передумови для його повного оточення.

Зазначимо, що в Польщі посилилися інформаційно-психологічні операції, спрямовані проти України, мета яких - викликати тривожність серед місцевих мешканців і сформувати уявлення про загрозу, що виходить від перебування українських біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України