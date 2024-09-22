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Війська РФ перейшли до оборони на Харківському напрямку, - бригада "Хартія"

Фото: російські окупанти на Харківщині перейшли до оборони (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російські війська перейшли до оборони на Харківському напрямку. Фіксується перекидання нових сил для підкріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угрупування "Харків".

Повідомляється, що для підкріплення росіяни перекидають "вагнерівців" та колишніх в'язнів.

Як заявив штаб-сержант служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" (Національна гвардія) Кирило Дучко, окупанти проводять перегрупування.

"Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня, вони - небоєздатні. І їм дають підкріплення з "Вагнера" ​​та колишніх в'язнів. Ми бачимо перегрупування та підкріплення. Ми розуміємо всі ризики, зважуємо всі "за" та  проти" і готові дати відсіч будь-якої хвилини", - зазначив він.

Що було раніше

Як стало відомо у серпні, 3-я штурмова бригада ЗСУ провела контрнаступальні дії у Харківській області. В результаті вдалося просунутися на площі майже 2 кв. кілометра.

Тоді у бригаді повідомили про взяття під контроль батальйонного району оборони окупантів, взводних та ротних опорників. Причому прорватися вдалося, незважаючи на чисельну перевагу супротивника у живій силі та техніці 2,5:1. Завдяки цьому успіху вдалося відвести загрозу з напрямку Макіївки Луганської області.

Щодо північної ділянки, за даними Інституту вивчення війни (ISW), днями українські сили просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центральній частині Вовчанська, на південний захід від агрегатного заводу. На сьогодні на самому заводі все ще діють російські війська.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, зараз противник активізувався на Лиманському напрямі на Донеччині. За кількістю бойових зіткнень ситуація тут зрівнялася з тим, що відбувається під Покровськом та Кураховим.

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