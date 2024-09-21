ЗСУ та війська РФ мають успіхи в Харківській області та на Донбасі: карти ISW

Сили оборони України згідно з останніми геолокаційними кадрами мають успіхи як у Харківській області, так і на Донбасі. У той же час паралельно на цих напрямках просувається і ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Нещодавно, 20 вересня, українські та російські війська просунулися на півночі Харківської області.

Геолокаційні кадри від 19 числа показують, що ЗСУ просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центральній частині Вовчанська, на південний захід від Вовчанського агрегатного заводу.

Російський воєнкор 20 вересня заявив, що війська РФ та українська армія змагаються за захоплення агрегатного заводу у Вовчанську, але станом на 19 вересня на заводі нині діють російські війська.

Представник української Харківської групи військ полковник Віталій Саранцев заявив 17 вересня, що російські війська, як і раніше, контролюють Вовчанський агрегатний завод, тоді як ISW оцінив 16 вересня, що українські війська нещодавно просунулися на завод, що підтверджує заяву українця про те, що позиції в цьому районі часто заперечуються (змінюються).

Геолокаційні кадри, опубліковані від 20 вересня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Тихого (на північний схід від Харкова і безпосередньо на схід від Вовчанська).

Російський блогер заявив, що війська РФ просунулися на 300 метрів уздовж Трав'янського водосховища та зміцнили свої позиції у північній частині Глибокого (на північ від Харкова). Однак ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого 19 та 20 вересня, а російський воєнкор заявив, що українські війська контратакували в районі Глибокого.

Операція №2 - Луганська область

Згідно з геолокаційними кадрами від 19 і 20 вересня, росіяни просунулися в північно-західній частині Макіївки та в полях на схід від Невського (обидва на північний захід від Кремінної).

Також російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися в Макіївці, а один блогер стверджував, що російські війська захопили все селище, хоча ISW поки не бачив підтвердження того, що російські війська захопили всю Макіївку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, показують, як українські безпілотники та артилерійські удари відбивають російську механізовану атаку чисельністю у взвод на схід від Ковалівки (на південний захід від Сватового) в районі за передбачуваним ISW російським наступом.

Російський воєнкор стверджує, що росіяни просунулися на 2,5 кілометра вглиб уздовж вітрозахисної смуги у напрямку Ківшарівки (південний схід від Куп'янська) та на 2,3 кілометра у напрямку Невського. Але ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Зазначається, що 19 та 20 вересня російські війська продовжували наземні атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Глушківки та у напрямку Лозової;

на північний захід від Кремінної в районі Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернового та Зарічного;

на захід від Кремінної в районі Торського;

та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Згідно з геолокаційними кадрами від 17 вересня, ЗСУ незначно просунулися на північний схід від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська) і на захід від Сакко та Ванцетті (на південний захід від Сіверська). Хоча ці просування, ймовірно, не є недавніми.

19 та 20 числа ворог провів атаки в районі Івано-Дар'ївки та Виїмки.

У ці ж дні росіяни продовжували наступальні операції поблизу Часів Яру, біля Іванівського, Курдюмівки, Ступочек та Білої Гори. Однак жодних підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі немає.

Воєнкор РФ заявив, що росіяни просунулися на 1,45 км у глибину лісової місцевості на південь від Іванівського, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Геолокаційні кадри від 20 вересня показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід до вулиці Терешкової у східній частині Торецька.

Російські блогери стверджували, що війська росіян просунулися далі в Торецьку та на південь від Торецька в районі Нью-Йорка, але ISW не виявила підтвердження цим заявам.

19 і 20 числа російські війська продовжували наступальні операції:

у Торецьку;

на північний схід від Торецька в районі Дачного;

на південь від Торецька у районі Нелипівки;

та біля Торецька у напрямку Щербинівки.

Російські війська, згідно з геолокаційними кадрами від 19 вересня, показують, що ворог нещодавно незначно просунувся на південний захід від Михайлівки (на південний схід від Покровська і на схід від Селідово).

Блогери РФ стверджували, що російські війська також просунулися на 500 метрів у північній частині Гродівки (на схід від Покровська) і на південний схід від Покровська біля Селідово, і на південь від Карлівки та на захід від Невельського. Однак ISW не побачила підтвердження цим заявам.

Згідно з повідомленнями, російські війська просунулися на захід від Донецька 20 вересня на тлі наступальних операцій у цьому районі. Російський блогер заявив, що війська РФ просунулися на захід від Острого, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Відомо, що ворог 19 та 20 числа провів наступальні операції в районі Георгіївки та у напрямку Далекого.

Також згідно з повідомленнями, 20 вересня російські війська просунулися на південний захід від Донецька у напрямку Вугледара, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські воєнкори стверджували, що російські війська просунулися в районі Водяного і на 1,6 км на північ від Костянтинівки (обидва на північний схід від Вугледару), але ISW не спостерігав підтвердження цих заяв.

Противник 19 та 20 числа провів наступальні операції:

на північний схід від Вугледару в районі Катеринівки, Костянтинівки та Водяного;

біля самого Вугледара;

на захід від Вугледару в районі Пречистівки;

та у напрямку Богоявленки (на північний захід від Вугледару).

Генштаб України повідомив, що 19 та 20 вересня російські війська провели наступальні операції у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей у районі Рівнополля (південно-західніше Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська продовжували обмежені позиційні операції на заході Запорізької області 20 вересня, але підтверджених змін на фронті не було.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівобережжі) Херсонської області.