Войска РФ перешли к обороне на Харьковском направлении, - бригада "Хартия"

Сообщается, что для подкрепления россияне перебрасывают "вагнеровцев" и бывших заключенных.

Как заявил штаб-сержант службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (Национальная гвардия) Кирилл Дучко, оккупанты проводят перегруппировку.

"То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они - небоеспособны. И им дают подкрепление из "Вагнера" ​​и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление. Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту", - отметил он.

Что было раньше

Как стало известно в августе, 3-я штурмовая бригада ВСУ провела контрнаступательные действия в Харьковской области. В результате удалось продвинуться на площади почти 2 кв. километра.

Тогда в бригаде сообщили о взятии под контроль батальонного района обороны оккупантов, взводных и ротных опорников. Причем прорваться удалось, несмотря на численное превосходство противника в живой силе и технике 2,5:1. Благодаря этому успеху удалось отвести угрозу с направления Макеевки Луганской области.

Что касается северного участка, по данным Института изучения войны (ISW), на днях украинские силы продвинулись до улицы Героев Чернобыля в центральной части Волчанска, к юго-западу от агрегатного завода. По состоянию на сегодня на самом заводе все еще действуют российские войска.