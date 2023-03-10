Войска РФ обстреляли Запорожье: повреждены школы, часть города осталась без света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В постройках вылетели окна", - заявил Куртев.

По его словам, после обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

Он также подчеркнул, что все соответствующие службы уже приступили к устранению проблем. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Восстановительные работы продолжаются.