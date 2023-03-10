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Войска РФ обстреляли Запорожье: повреждены школы, часть города осталась без света

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Запорожье, Пятница 10 марта 2023 00:04
Войска РФ обстреляли Запорожье: повреждены школы, часть города осталась без света Фото: войска РФ обстреляли Запорожье 9 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли Запорожье. В результате ракетного удара повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В постройках вылетели окна", - заявил Куртев.

По его словам, после обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

Он также подчеркнул, что все соответствующие службы уже приступили к устранению проблем. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что сегодня вечером, 9 марта, в Запорожье были слышны взрывы, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

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