Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру: які поїзди курсують із затримками

Обстріли "Укрзалізниці"

Раніше глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснював, чому армія РФ б'є по залізниці. Мета ворога - обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, з Сумщиною та Чернігівщиною.

Росіяни б'ють, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Він додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Армія РФ обстрілювала об'єкти "Укрзалізниці" 6 жовтня. Тоді було скасувано низку приміських потягів на Сумщині. Російські окупанти навмисно завдали удару дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.

В ніч на 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.