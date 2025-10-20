Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру: какие поезда курсируют с задержками

Обстрелы "Укрзализныци"

Ранее глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский объяснял, почему армия РФ бьет по железной дороге. Цель врага - обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, с Сумщиной и Черниговщиной.

Россияне бьют, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные.

Он добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.

Армия РФ обстреливала объекты "Укрзализныци" 6 октября. Тогда был отменен ряд пригородных поездов в Сумской области. Российские оккупанты намеренно нанесли удар дронами по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

В ночь на 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.