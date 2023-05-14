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Війська РФ обстріляли з "Урагану" Донецьку область, серед поранених дитина

Фото: Війська РФ обстріляли з "Урагану" Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Троє поранених, у тому числі неповнолітній, — наслідок сьогоднішнього обстрілу Курахового", - повідомив він.

За його словами, в результаті обстрілу пошкоджено п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Фото: Війська РФ обстріляли з "Урагану" Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілу окупантів загинули семеро людей.

Крім того, 13 травня російські окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей.

Пізніше у Донецькій ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла до 11 осіб.

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