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Войска РФ обстреляли из "Урагана" Донецкую область, среди раненых ребенок

Фото: Войска РФ обстреляли из "Урагана" Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Трое раненых, в том числе несовершеннолетний, - следствие сегодняшнего обстрела Курахово", - сообщил он.

По его словам, в результате обстрела повреждены пять многоэтажек и три частных дома. Кроме того, перебиты сети теплоснабжения.

На месте работают спасатели и полиция.

Фото: Войска РФ обстреляли из "Урагана" Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрела оккупантов погибли семь человек.

Кроме того, 13 мая российские оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека.

Позже в Донецкой ОВА сообщили, что количество пострадавших в результате обстрела Константиновки возросло до 11 человек.

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