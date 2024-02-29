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Війська РФ обстріляли турецьке судно у порту Херсона

Четвер 29 лютого 2024 00:16
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Війська РФ обстріляли турецьке судно у порту Херсона Фото: війська РФ обстріляли турецьке судно у порту Херсона (twitter.com/Deniziscileri)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетних ударів по порту Херсона, в ході яких отримало пошкодження в правий борт суховантажне судно KURUOGLU-3.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter платформи Deniz İscileri.

"Судно, яке пришвартувалося в порту для вивезення 2800 тонн насипного вантажу азотного добрива - сипучого карбаміду - і стояло на мілині протягом двох років через війну, було вражене двома ракетами з правого борту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через мінну загрозу в Чорному морі турецьке судно стоїть на мілині в Херсонському порту з 22 лютого 2022 року.

Турецька організація повідомляє, що інформації про те, скільки членів екіпажу знаходилося на борту та в якому вони стані, немає.

Обстріли Херсона

Російські війська посилили обстріл Херсона та правобережжя Херсонської області після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року.

Так, 26 грудня 2023 року окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

Крім того, у ніч на 16 лютого росіяни також завдали удару по обласному центру. Через ушкодження інфраструктури тролейбуси не вийшли на маршрути. Крім того, 28 лютого внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ферму та елеватор.

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