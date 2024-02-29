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Войска РФ обстреляли турецкое судно в порту Херсона

Четверг 29 февраля 2024 00:16
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Войска РФ обстреляли турецкое судно в порту Херсона Фото: войска РФ обстреляли турецкое судно в порту Херсона (twitter.com/Deniziscileri)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетные удары по порту Херсона, в ходе которых получил повреждения в правый борт сухогруз KURUOGLU-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter платформы Deniz İscileri.

"Судно, которое пришвартовалось в порту для вывоза 2800 тонн насыпного груза азотного удобрения – сыпучего карбамида – и стояло на мели в течение двух лет из-за войны, было поражено двумя ракетами с правого борта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за минной угрозы в Черном море турецкое судно стоит на мели в Херсонском порту с 22 февраля 2022 года.

Турецкая организация сообщает, что информации о том, сколько членов экипажа находилось на борту и в каком они состоянии, нет.

Обстрелы Херсона

Российские войска усилили обстрелы Херсона и правобережья Херсонской области после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 года.

Так, 26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

Кроме того, в ночь на 16 февраля россияне также нанесли удар по областному центру. Из-за повреждений инфраструктуры троллейбусы не вышли на маршруты. Кроме того, 28 февраля в результате вражеских обстрелов повреждены ферма и элеватор.

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