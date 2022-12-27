Війська РФ обстріляли три громади Сумської області: названо наслідки

Російські військові сьогодні, 27 грудня, обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометрів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

В Есманьській громаді росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один із снарядів потрапив до будинку місцевих мешканців, він повністю зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укритті.

По Середино-Будській громаді противник застосував стрілецьку зброю біля кордону України та РФ. По Шалигінській громаді окупанти вели мінометний обстріл, всього зафіксовано 10 прильотів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Всього ворог завдав 23 ударів.

Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.

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