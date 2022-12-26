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Окупанти обстріляли три громади в Сумській області

Новость на русском →
Суми, Понеділок 26 грудня 2022 21:56
Окупанти обстріляли три громади в Сумській області Ілюстративне фото: оккупанти обстріляли три громади в Сумській області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 26 грудня, російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, всього по території Сумської області окупанти сьогодні завдали 23 ударів.

У Середино-Будській громаді біля кордону з Росією розірвалася одна ворожа міна. В Есманській - зафіксовано мінометні обстріли, 16 "прильотів".

При цьому для атак на Білопільську громаду ворог використав артилерію. Там було шість "прильотів".

Живицький уточнив, що руйнувань та жертв внаслідок обстрілів окупантів немає.

Нагадаємо, сьогодні окупанти за півгодини завдали 16 ударів по Сумській області.

Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі у п'ятницю, 16 грудня, зросла до 5 осіб.

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