Війська РФ обстріляли Сумську область з САУ та авіації: пошкоджено десятки будинків

Під ударом ворожої артилерії опинилися Білопільська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Шалигінська, Середино-Будська та Юнаківська громади. Окупанти стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний ракетний удар. Було зафіксовано 88 прильотів.

На жаль, є руйнація. Як уже зазначалося, після 13 години місто Середина-Буда зазнало авіаційного обстрілу. Поки що відомо, що пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

У Юнаківській громаді по селу Юнаківка росіяни били із САУ, зафіксовано 8 прильотів. Від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарську споруду.