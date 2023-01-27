Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

У п'ятницю, 27 січня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Facebook .

Так, у період з 17:30 до 17:45 зафіксовано 4 обстріли, ймовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Бачівськ.

За даними командування, втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Раніше повідомлялося, що 26 січня російські військові обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії.

Крім того, 25 січня російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.

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