Окупанти завдали авіаудару по Сумській області: пошкоджено 10 будинків (фото)

У суботу, 28 січня, російські військові завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок цього було пошкоджено 10 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Російська армія в результаті чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок в прикордонному населеному пункті Сумської області", - йдеться у повідомленні. У командуванні повідомили, що близько 13:30 надійшла інформація про 1 вибух, який спричинив, імовірно авіаудар. Росіяни атакували центральну частину міста Середина-Буда. "В результаті обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків і кілька інших споруд", - додали в командуванні.