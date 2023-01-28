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Окупанти завдали авіаудару по Сумській області: пошкоджено 10 будинків (фото)

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Сумська область, Субота 28 січня 2023 19:06
Окупанти завдали авіаудару по Сумській області: пошкоджено 10 будинків (фото) Фото: Окупанти завдали авіаудару по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, російські військові завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок цього було пошкоджено 10 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Російська армія в результаті чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок в прикордонному населеному пункті Сумської області", - йдеться у повідомленні.

У командуванні повідомили, що близько 13:30 надійшла інформація про 1 вибух, який спричинив, імовірно авіаудар. Росіяни атакували центральну частину міста Середина-Буда.

"В результаті обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків і кілька інших споруд", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що у суботу, 28 січня, російські військові з мінометів атакували Чернігівську та Сумську області.

У п'ятницю, 27 січня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів.

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