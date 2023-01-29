RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли Сумскую область из САУ и авиации: повреждены десятки домов

Фото: войска РФ обстреляли Сумскую область из САУ и авиации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска 28 января в течение дня совершили 13 обстрелов семи территориальных громад Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

Под ударом вражеской артиллерии оказались Белопольская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Шалыгинская, Середино-Будская и Юнаковская громады. Оккупанты стреляли из минометов, артиллерии, а также совершили авиационный ракетный удар. Было зафиксировано 88 прилетов.

К сожалению, есть разрушение. Как уже отмечалось, после 13 часов город Середина-Буда подвергся авиационному обстрелу. Пока известно, что повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

В Юнаковской громаде по селу Юнаковка россияне били из САУ, зафиксировано 8 прилетов. От взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение.

Ранее мы писали, что в субботу, 28 января, российские военные нанесли авиаудар по Сумской области. В результате были повреждены 10 частных домов.

Также сообщалось, что в пятницу, 27 января, российские военные обстреляли пограничников в Сумской области из минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину