Войска РФ обстреляли Сумскую область из САУ и авиации: повреждены десятки домов

Под ударом вражеской артиллерии оказались Белопольская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Шалыгинская, Середино-Будская и Юнаковская громады. Оккупанты стреляли из минометов, артиллерии, а также совершили авиационный ракетный удар. Было зафиксировано 88 прилетов.

К сожалению, есть разрушение. Как уже отмечалось, после 13 часов город Середина-Буда подвергся авиационному обстрелу. Пока известно, что повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

В Юнаковской громаде по селу Юнаковка россияне били из САУ, зафиксировано 8 прилетов. От взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение.