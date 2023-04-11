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Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено агрофірму та приватні будинки

Фото: Війська РФ обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - йдеться у повідомленні.

Військові зафіксували 91 "приліт" - із мінометів, артилерії, скидання з безпілотника вибухових пристроїв типу ВОГ.

При цьому у Білопільській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежитловий будинок.

Водночас у Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні будинки.

Крім цього, у Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли два райони на Сумщині з мінометів.

Зазначимо, що сьогодні річниця деокупації на Сумщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.

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