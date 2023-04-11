Окупанти обстріляли два райони в Сумській області
Сьогодні, 11 квітня, російські військові обстріляли прикордоння території Сумської області. Ворог вдарив з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ" в Telegram.
"З 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафіксували три "прильоти", ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Ходине....З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бунякіне.", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, інформації про жертв чи руйнування інфрастуктури немає.
Раніше ми писали про те, що сьогодні річниця деокупації Сумської області. Головнокомандувач Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.