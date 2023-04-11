Окупанти обстріляли два райони в Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативне командування "Північ" в Telegram .

"З 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафіксували три "прильоти", ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Ходине....З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бунякіне.", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, інформації про жертв чи руйнування інфрастуктури немає.