ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли два райони в Сумській області

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 11 квітня 2023 15:40
Окупанти обстріляли два райони в Сумській області Фото: окупанти обстріляли два райони в Сумській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 квітня, російські військові обстріляли прикордоння території Сумської області. Ворог вдарив з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ" в Telegram.

"З 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафіксували три "прильоти", ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Ходине....З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бунякіне.", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, інформації про жертв чи руйнування інфрастуктури немає.

Раніше ми писали про те, що сьогодні річниця деокупації Сумської області. Головнокомандувач Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область окупанти
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року