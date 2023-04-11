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Войска РФ обстреляли Сумскую область: повреждены агрофирма и частные дома

Фото: Войска РФ обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 11 апреля, российские оккупационные войска обстреляли девять общин Сумской области. Всего зафиксировано 91 "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 9 пограничных общинах - Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской", - говорится в сообщении.

Военные зафиксировали 91 "прилет" - из минометов, артиллерии, сброс с беспилотника взрывных устройств типа ВОГ.

При этом в Белопольской общине в результате вражеского минометного обстрела поврежден частный нежилой дом.

В то же время в Новослободской общине из-за минометного обстрела повреждены два частных дома.

Помимо этого в Хотинской общине в результате минометного обстрела повреждено складское помещение местной агрофирмы.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли два района в Сумской области из минометов.

Отметим, что сегодня годовщина деоккупации Сумской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как освобождали регион.

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