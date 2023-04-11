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Річниця деокупації. Залужний показав, як звільняли Сумську область (відео)

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Сумська область, Вівторок 11 квітня 2023 13:38
Річниця деокупації. Залужний показав, як звільняли Сумську область (відео) Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 квітня, річниця деокупації Сумської області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як військові звільняли регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область", - написав Залужний.

Він зазначив, міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці.

"Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу", - додав Залужний.

Раніше ми писали про те, як змінилося життя у Бучі через рік після деокупації.

Також нагадаємо, що 6 квітня була річниця деокупації Чернігівської області.

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Сумська область деокупація
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