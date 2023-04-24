Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області: є руйнування

У понеділок, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 83 "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
Так, загарбники завдавали ударів по:
Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили по прикордонні Сумської області. Зайнявся житловий будинок.
Крім того, 23 квітня військові РФ атакували дві громади у Сумській області.
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