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Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області: є руйнування

Фото: Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 83 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, загарбники завдавали ударів по:

  • Миропільській громаді. Унаслідок одного з обстрілів території пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин;
  • Есманській громаді з міномета та артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок;
  • Шалигинській громаді з артилерії;
  • Білопільській громаді з міномета;
  • Зноб-Новогородській громаді з міномета;
  • Юнаківській громаді - окупанти скинули три міни;
  • Середино-Будській громаді з артилерії.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили по прикордонні Сумської області. Зайнявся житловий будинок.

Крім того, 23 квітня військові РФ атакували дві громади у Сумській області.

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Сумська областьВійна Росії проти України