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Войска РФ обстреляли семь общин Сумской области: есть разрушения

Фото: Войска РФ обстреляли семь общин Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли семь общин Сумской области. Всего было зафиксировано 83 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, захватчики наносили удары по:

  • Миропольской общине. В результате одного из обстрелов территории повреждены три частных дома и частный магазин;
  • Эсманской общине из миномета и артиллерии. В результате обстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом;
  • Шалыгинской общине из артиллерии;
  • Белопольской общине из миномета;
  • Зноб-Новогородской общине из миномета;
  • Юнаковской общине - оккупанты сбросили три мины;
  • Середино-Будской общине из артиллерии.

Напомним, россияне сегодня ударили по пограничью Сумской области. Загорелся жилой дом.

Кроме того, 23 апреля военные РФ атаковали две общины в Сумской области.

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