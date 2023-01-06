Війська РФ обстріляли з САУ прикордоння Сумської області

Російські війська обстріляли у п'ятницю, 6 січня, прикордонну громаду Сумської області із самохідної артилерійської установки (САУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Атаку російських загарбників сьогодні зазнала Шалигінська територіальна громада області, по якій окупанти били з САУ. Так, сьогодні в цьому районі було зафіксовано два "прильоти". На щастя, внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без жертв та руйнувань, зазначив чиновник увечері у п'ятницю.