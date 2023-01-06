Войска РФ обстреляли из САУ приграничье Сумской области

Российские войска обстреляли в пятницу, 6 января, приграничную общину Сумской области из самоходной артиллерийской установки (САУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Атаке российских захватчиков сегодня подверглась Шалыгинская территориальная община области, по которой оккупанты били из САУ.
Так, сегодня в этом районе было зафиксировано два "прилета".
К счастью, в результате вражеского обстрела обошлось без жертв и разрушений, отметил чиновник вечером в пятницу.
Ранее сообщалось, что в прошлые сутки, 5 января, войска РФ снова обстреляли приграничье Сумской, а также Черниговской областей. Под огонь противника попали четыре общины.
А перед этим, 4 января, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, и тогда за день вражеские войска нанесли 55 ударов.
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