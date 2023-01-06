Войска РФ обстреляли из САУ приграничье Сумской области

Российские войска обстреляли в пятницу, 6 января, приграничную общину Сумской области из самоходной артиллерийской установки (САУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Атаке российских захватчиков сегодня подверглась Шалыгинская территориальная община области, по которой оккупанты били из САУ. Так, сегодня в этом районе было зафиксировано два "прилета". К счастью, в результате вражеского обстрела обошлось без жертв и разрушений, отметил чиновник вечером в пятницу.