Окупанти за день завдали 55 ударів по прикордонні Сумської області

У середу, 4 січня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Усього за день ворожі війська завдали 55 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

"Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах", - повідомив він.

Зокрема, російські війська обстріляли:

Краснопільську громаду. Ворог завдав ударів по прикордонню з мінометів (19 прильотів) і вдарили протитанковою керованою ракетою територією цієї громади.

Білопільську громаду із мінометів. Усього зафіксовано 18 прильотів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено електролінію.

Шалигинську громаду: зафіксовано один приліт ворожого артснаряду.

Зноб-Новгородську громаду із САУ. Зафіксовано чотири прильоти. Пошкоджено електролінію.

Середино-Будську громаду. З території РФ було 12 прильотів з артилерії по прикордонню.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали чотирьох ударів по прикордонних з РФ територіях Сумської області.

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