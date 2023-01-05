Окупанти знову вдарили по прикордонні Сумської та Чернігівської областей: подробиці

Фото: окупанти знову вдарили по прикордонні Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожий вогонь потрапили чотири громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.