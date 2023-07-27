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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

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Четвер 27 липня 2023 22:46
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордоння Сумської області зазнало обстрілу зі сторони російських загарбників. В результаті поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Росіяни гатили з артилерії та мінометів", - йдеться у повідомленні.

Так, в результаті мінометної та артилерійської атаки окупантів на Білопільську громаду знищена ферма. В результаті обстрілу загинули понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.

Крім того, окупанти обстріляли Юнаківську громаду з міномета, САУ та артилерії. Після обстрілу сталося загоряння пшеничного поля, а також пошкоджено приватний житловий будинок. Через атаку одна людина отримала поранення.

Також загарбники атакували з мінометів Новослобідську громаду, через що пошкоджено ЛЕП.

До того ж у Хотінській громаді через мінометний обстріл пошкоджено приватний житловий будинок й літня кухня.

Крім того, окупанти обстрілювали Краснопільську, Есманську, Миропільську, Великописарівську та Зноб-Новгородську громади.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення області від окупантів, вони майже щодня обстрілюють населені пункти Сумської області, застосовуючи дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь. Через це нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Сумській області відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

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