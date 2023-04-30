Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: є руйнування

Так, близько 11:50 окупанти випустили ракети з вертольота в районі населеного пункту Червоний Хутір.

При цьому з 11:05 до 11:15 росіяни завдали ударів зі ствольної артилерії в районі н.п. Сопич.

Крім цього, близько 11:45 війська РФ випустили з вертольота ракети в районі н.п. Середина-Буда. Унаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

Також близько 12:22 противник обстріляв із міномета 120 мм район н.п. Леонівка.

З 11:30 до 11:35 зі ствольної артилерії окупанти обстріляли н.п. Прогрес. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підприємства.

У період з 13:30 до 13:40 окупанти з міномета 120 мм обстріляли район н.п. Хренівка.

Крім того, з 13:14 до 13:20 окупанти зі ствольної артилерії завдали ударів по району н.п. Олександрівка.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

Крім цього, окупанти збільшили кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

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