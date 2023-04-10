РФ змінила тактику під час обстрілів Чернігівської області: що відомо

Окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області. За тиждень в регіоні зафіксовано 244 вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, зокрема ворог використовує ракети Х-59, ракети повітря-земля, некеровані авіаційні ракети та авіаційні бомби ФАБ-500.

"За минулий тиждень з території Брянської області ворог 24 рази обстріляв 9 населених пунктів прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 244 вибухи", - навів статистику Чаус.

За його даними, у результаті обстрілів 10 сіл Новгород-Сіверського району залишилися без електропостачання, деякі і без газу. Одна людина отримала поранення.

"Знищено два будинки, пошкоджено 19 споруд приватних будинків, а також цивільна інфраструктура: міст, ФАП, пожежне депо, школа, ферма. На жаль, травмовано одну цивільну особу", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

Крім цього, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.