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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: есть разрушения

Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Facebook.

Так, около 11:50 оккупанты выпустили ракеты с вертолета в районе населенного пункта Красный Хутор.

При этом с 11:05 до 11:15 россияне нанесли удары из ствольной артиллерии в районе н.п. Сопич.

Помимо этого около 11:45 войска РФ выпустили с вертолета ракеты в районе н.п. Середина-Буда. В результате обстрела повреждены три частных дома.

Также около 12:22 противник обстрелял из миномета 120 мм район н.п. Леоновка.

С 11:30 до 11:35 из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли н.п. Прогресс. В результате обстрела повреждено здание предприятия.

В период с 13:30 до 13:40 оккупанты из миномета 120 мм обстреляли район н.п. Хреновка.

Кроме того, с 13:14 до 13:20 оккупанты из ствольной артиллерии нанесли удары по району н.п. Александровка.

Во всех случаях информация о потерях среди местного населения не поступала.

Напомним, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

Помимо этого оккупанты увеличили количество обстрелов приграничных территорий Черниговской области.

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