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Кількість обстрілів прикордоння Чернігівської області збільшилася, - ОВА

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Чернігів, Неділя 30 квітня 2023 16:06
Кількість обстрілів прикордоння Чернігівської області збільшилася, - ОВА Фото: обстріли Чернігівської області збільшилися за кількістю на прикордонні з РФ (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Новгород-Сіверщина, Семенівка. Останніми днями збільшились обстріли населених пунктів чернігівського прикордоння", - розповів він.

Як повідомлялося, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

Крім того, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

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