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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 125 "прильотів"

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Сумська область , П'ятниця 07 квітня 2023 22:05
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 125 "прильотів" Фото: війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 7 квітня, російські війська протягом дня обстріляли п'ять громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області - Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ", - йдеться в повідомленні.

  • Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство.
  • Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 "прильотів"), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).
  • Новослобідська громада: з території РФ було 10 пострілів з АГС та 8 "прильотів" з міномета.
  • Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл - 12 "прильотів".
  • Краснопільська громада: росіяни скинули на територію 8 мін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 7 квітня, російські військові з гелікоптера обстріляли приватний будинок в Сумській області.

Також раніше ми писали, що окупанти за добу 6 квітня здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області.

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