Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: зафиксировано 125 "прилетов"
В пятницу, 7 апреля, российские войска за день обстреляли пять общин Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин области - Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской, Новослободской, Эсманской. Зафиксировано 125 прилетов, из них 12 прилетов из артиллерии, 30 прилетов из минометов, авиационный обстрел и 66 выстрелов из АГС и СПГ" - говорится в сообщении.
- Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. В результате обстрела повреждено одно домохозяйство.
- Белопольская община: россияне били из минометов (14 "прилетов"), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).
- Новослободская община: с территории РФ было 10 выстрелов из АГС и 8 "прилетов" из миномета.
- Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел - 12 "прилетов".
- Краснопольская община: россияне сбросили на территорию 8 мин.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 7 апреля, российские военные с вертолета обстреляли частный дом в Сумской области.
Также ранее мы писали, что кафиры за сутки 6 апреля совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области.
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