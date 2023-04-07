Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: зафиксировано 125 "прилетов"

В пятницу, 7 апреля, российские войска за день обстреляли пять общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин области - Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской, Новослободской, Эсманской. Зафиксировано 125 прилетов, из них 12 прилетов из артиллерии, 30 прилетов из минометов, авиационный обстрел и 66 выстрелов из АГС и СПГ" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 7 апреля, российские военные с вертолета обстреляли частный дом в Сумской области.

Также ранее мы писали, что кафиры за сутки 6 апреля совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области.

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