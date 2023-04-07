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Окупанти з вертольоту обстріляли приватний будинок в Сумській області (фото)

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Сумська область, П'ятниця 07 квітня 2023 19:42
Окупанти з вертольоту обстріляли приватний будинок в Сумській області (фото) Фото: окупанти обстріляли приватний будинок в Сумській області (t.me ok_pivnich1)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 квітня, російські військові з гелікоптера обстріляли приватний будинок в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram.

За даними командування, близько 16:12 повідомили про 4 ракети, що були випущені гелікоптером з російської території по місту Середина-Буда.

Фото: окупанти обстріляли приватний будинок в Сумській області (t.me ok_pivnich1)

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння.

"Інформація про постраждалих не надходила", - наголосили в ОК "Північ".

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Сумську область із міномету.

Крім того, сьогодні російські військові з авіації обстріляли Оріхів Запорізької області.

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